Romagnoli è felice alla Lazio ma attende chiarezza sul futuro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Maggio 2025 · Aggiornato il 13 Maggio 2025

Romagnoli soddisfatto ma chiede certezze alla Lazio

Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio, ha recentemente espresso pubblicamente la propria soddisfazione per l’esperienza vissuta finora in maglia biancoceleste. Il calciatore ha dichiarato di sentirsi profondamente legato all’ambiente e alla tifoseria, ma ha anche sottolineato che alcune promesse fatte al momento del suo arrivo non sono state ancora rispettate. Le sue parole, pronunciate con toni misurati ma chiari, lasciano intendere che ci siano questioni irrisolte da affrontare con la dirigenza.

Ipotesi rinnovo: prossimi incontri decisivi

Attualmente, il contratto del centrale ex Milan è in vigore fino al 2027, ma nei prossimi giorni potrebbero iniziare i colloqui per un’eventuale estensione. Secondo fonti vicine al club, è in valutazione un prolungamento fino al 2029 con adeguamento dell’ingaggio. La volontà di Alessio Romagnoli è quella di rimanere nella Capitale, ma solo a fronte di un progetto tecnico chiaro e coerente con le ambizioni personali e professionali del giocatore.

La valutazione di mercato e il peso nel progetto Lazio

Il portale specializzato Transfermarkt stima il valore di mercato di Romagnoli intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra che riflette la sua esperienza, il rendimento costante e la leadership all’interno della retroguardia laziale. Il numero 13 biancoceleste rappresenta uno dei pilastri su cui il club potrebbe costruire la prossima stagione, specie se dovessero concretizzarsi cessioni di altri elementi chiave.

Una questione di fiducia reciproca

Il futuro di Alessio Romagnoli alla Lazio sarà quindi determinato non solo da motivazioni economiche, ma anche dalla volontà della società di mantenere gli impegni assunti. Le prossime settimane si preannunciano decisive per capire se il matrimonio tra il difensore romano e il club potrà continuare a lungo.

