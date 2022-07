ROMAGNOLI FULHAM – Tra i giocatori che ancora non conoscono il proprio futuro c’è Alessio Romagnoli. L’ex Capitano del Milan, svincolatosi dai rossoneri dopo la conquista dello Scudetto, è attualmente senza squadra. La sua volontà sarebbe quella di restare in Italia, in particolare di vestire la maglia della sua squadra del cuore, la Lazio.

ROMAGNOLI, C’E’ L’OFFERTA DEL FULHAM: IL DIFENSORE PRENDE TEMPO

Con i biancocelesti, al momento, la situazione è abbastanza bloccata. L’Aquila dovrebbe infatti prima liberarsi di Acerbi, per il quale ad oggi nessuno si è fatto avanti in maniera concreta. Per questo Romagnoli sta cominciando a valutare tutte le alternative. La più importante è quella che porta alla Premier League, dove ad essersi mosso con serietà è il Fulham.

Il club londinese, fresco di promozione nella massima serie inglese, avrebbe avanzato un’offerta da 4 milioni di euro netti a stagione per 4 anni. Il difensore, come riporta Sky Sport, vuole dare priorità alla Lazio, ma è consapevole di non poter aspettare troppo a lungo. In ogni caso, ha deciso momentaneamente di prendersi un po’ di tempo per riflettere, per poi prendere una decisione definitiva.

