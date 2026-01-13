Romagnoli, Al-Sadd in pressing: Mancini ha contattato il difensore

Foto © Stefano D’Offizi

La Lazio potrebbe perdere uno dei suoi leader nel corso di questa sessione di mercato. Per Alessio Romagnoli infatti, c’è la tentazione del Qatar, più precisamente dell’Al-Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini. È proprio l’ex tecnico della nazionale italiana che sta facendo pressione alla società per prelevare l’ex Milan dai biancocelesti, i quali non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del difensore, in scadenza il 30 giugno 2027.

LAZIO, ROBERTO MANCINI IN CONTATTO DIRETTO CON ROMAGNOLI: LE ULTIME

Secondo quanto riportato da Sportitalia, nelle ultime ore lo stesso Mancini avrebbe contattato personalmente Romagnoli per convincerlo a lasciare la Capitale e abbracciare la causa qatariota. A favore dell’Al-Sadd c’è sicuramente l’ingaggio: il classe ’95 è ancora in attesa dell’aumento salariale promesso dal presidente Lotito al momento della firma nell’estate del 2022 ed è ancora fermo ai 3 milioni a stagione. Una cifra che la società di Doha è pronta a superare abbondantemente.

Tuttavia, c’è da considerare la volontà di Maurizio Sarri: il tecnico il tecnico, già critico verso il mercato dopo la gara contro il Verona, non accetterebbe di buon grado la perdita di un’altra colonna della squadra. Dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi, la cessione di Romagnoli rischierebbe di causare una rottura insanabile tra l’allenatore e la dirigenza.