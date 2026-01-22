Romagnoli, addio alla Lazio: accordo con l’Al-Sadd vicino

La situazione di Alessio Romagnoli alla Lazio è ormai irrimediabilmente compromessa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste ha formalmente chiesto la cessione alla società, accelerando verso un addio che appare inevitabile. L’obiettivo del difensore è l’Al-Sadd, club qatariota guidato da Roberto Mancini, pronto ad offrirgli un contratto faraonico.

L’accordo personale e l’offerta al club

Romagnoli avrebbe già trovato l’intesa con l’Al-Sadd su un ingaggio stellare, stimato in circa 20 milioni di euro netti per un triennio. Sul tavolo della Lazio, il club arabo ha depositato un’offerta per il cartellino compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro. Il presidente Claudio Lotito, però, non si è ancora pronunciato sull’accettazione della proposta, lasciando in sospeso l’operazione.

Le conseguenze immediate in campo

La richiesta di Romagnoli avrà un impatto immediato sulle scelte tecniche di Maurizio Sarri. Per evitare qualsiasi rischio in vista della trattativa, il difensore dovrebbe saltare la prossima gara contro il Lecce. Una decisione che priva l’allenatore di un pilastro della difesa in un momento già delicato per la squadra.

Le ragioni di una rottura annunciata

Alla base della decisione del giocatore, in scadenza di contratto nel 2027, ci sarebbe una profonda delusione per il mancato rinnovo. Una promessa che il presidente Lotito gli aveva fatto nel 2023 e che non si è ancora materializzata, spingendo Romagnoli a cercare altrove la stabilità contrattuale ed economica che la Lazio non gli garantisce.