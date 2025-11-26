Samuele Zarlenga · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

La Roma targata Gian Piero Gasperini guarda, al momento, tutti dall’alto in Serie A e sembra non volersi fermare. I giallorossi stanno ottenendo risultati ben al di sopra delle aspettative, nonostante varie problematiche in attacco: Dovbyk ha messo a segno due gol da inizio stagione e Ferguson si è sbloccato solamente nell’ultimo turno contro la Cremonese. Proprio per questo, i capitolini monitorano con attenzione il mercato e, da ormai diverso tempo, il nome principale per rinforzare il reparto offensivo è Joshua Zirkzee.

ROMA-ZIRKZEE: SI VALUTA IL PRESTITO, C’È IL “SI” DEL GIOCATORE. IN LISTA ANCHE FRANCULINO DJÙ

Arrivato nella sponda rossa di Manchester dal Bologna per 42 milioni di euro, l’olandese non è mai riuscito a lasciare il segno e a conquistare l’ambiente dei Red Devils. Le parti sembrano destinate dunque a separarsi, con Zirkzee che, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, avrebbe già detto “si” ad un suo ritorno in Italia. La dirigenza giallorossa lavora alla formula per convincere il Manchester United a cedere il proprio giocatore e l’offerta prevede un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Tuttavia, Zirkzee non è l’unica opzione presente sul taccuino del ds Massara. La Roma infatti, segue con attenzione anche Franculino Djù, attaccante in forza al Midtjylland, squadra che sarà avversaria proprio dei giallorossi nel prossimo turno di Europa League. L’attaccante della Guinea è già a quota 19 reti in stagione e la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma c’è anche la concorrenza del Tottenham.

Oltre a “Roma, Zirkzee si avvicina: i giallorossi studiano la formula” leggi anche: