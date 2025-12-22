Roma, Zirkzee priorità di gennaio: dialoghi positivi, United riflette
La scelta della Roma per l’attacco
La Roma ha individuato in Joshua Zirkzee il profilo ideale per rinforzare l’attacco nella sessione invernale. La dirigenza giallorossa vuole agire in anticipo e chiudere rapidamente l’accordo personale con il giocatore, considerato una priorità assoluta. Secondo Fabrizio Romano, i contatti con l’entourage dell’attaccante stanno procedendo in modo positivo, segnale chiaro della volontà del club di portare a termine l’operazione.
Il nodo Manchester United
L’ostacolo principale resta il Manchester United, chiamato a valutare con attenzione ogni mossa. Gli infortuni e le assenze legate alla Coppa d’Africa hanno ridotto le alternative offensive dei Red Devils, rendendo complessa qualsiasi apertura immediata. A complicare ulteriormente il quadro c’è l’incertezza sulle condizioni di Bruno Fernandes, elemento chiave nello scacchiere inglese. Una situazione che spinge il club a muoversi con estrema cautela prima di concedere il via libera.
Valutazioni economiche e tempi
Il valore di Zirkzee si aggira intorno ai 24 milioni di euro, con uno stipendio annuo superiore ai 6,5 milioni. La Roma è consapevole dell’investimento, ma ritiene il profilo dell’attaccante perfettamente compatibile con il progetto tecnico e con le esigenze immediate della squadra in Serie A. L’obiettivo è chiaro: chiudere presto, senza trascinare la trattativa alle ultime battute del mercato.
Decisione finale attesa
Ora la palla passa al Manchester United, chiamato a valutare equilibri di rosa, tempi di recupero e possibili entrate. La Roma spinge, Zirkzee ascolta. Le prossime settimane diranno se l’assalto giallorosso porterà al colpo più atteso di gennaio.