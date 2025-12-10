Roma, Zirkzee dice sì: ora il piano per chiudere col Man Utd
Roma su Zirkzee, arriva il via libera dell’attaccante
La roma muove passi concreti verso Joshua Zirkzee. L’attaccante avrebbe già espresso il proprio gradimento al trasferimento in giallorosso, aprendo di fatto la strada a una trattativa che, pur complessa, entra ora in una fase più definita. Secondo le ultime indicazioni, il giocatore non rientra nei piani tecnici di Rúben Amorim al Manchester United, elemento che rende l’operazione più percorribile sotto il profilo sportivo.
Il gradimento di Zirkzee rappresenta un segnale importante per il direttore sportivo Massara, chiamato a condurre un negoziato su due fronti: prima con il club inglese, successivamente con gli agenti del calciatore. Il clima è favorevole, ma il margine di manovra resta limitato.
La formula allo studio: prestito oneroso e obbligo condizionato
Il nodo principale è legato alla formula dell’operazione. La pista più concreta porta a un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima champions league. Una soluzione che consente alla Roma di distribuire i costi nel tempo, senza rinunciare alla possibilità di assicurarsi un profilo offensivo in grado di incidere nell’immediato.
Restano da sciogliere alcune criticità. La prima riguarda le commissioni richieste dagli intermediari, voce che potrebbe incidere sensibilmente sul budget. La seconda, meno evidente ma altrettanto importante, riguarda i tempi: per consegnare Zirkzee a Gasperini già a gennaio servirà una trattativa veloce e ben calibrata.
La Roma ci crede. Il sì del giocatore è arrivato. Ora serve trasformarlo in un accordo reale.