Roma, Zaragoza: “Tutto all’improvviso, voglio vincere qui”
Le presentazioni ufficiali del mercato invernale della Roma si chiudono con l’arrivo di Bryan Zaragoza. Lo spagnolo, preso in prestito dal Bayern Monaco con diritto di riscatto, è stato presentato ai microfoni del club giallorosso e ha raccontato l’emozione per questo trasferimento lampo. “È successo tutto all’improvviso. Mi hanno informato che c’era la possibilità di venire alla Roma e non ci ho pensato un secondo”, ha detto il classe 2001.
Il sogno di giocare in Serie A
Zaragoza non ha nascosto le sue ambizioni: “Arrivo con aspettative alte, voglio essere importante per questo club. Voglio vincere titoli e spero che il prossimo anno giocheremo in Champions League“. Il giocatore ha anche ringraziato la società, il direttore sportivo Ricky Massara e il tecnico Gian Piero Gasperini per la fiducia. “Sognavo di giocare in Serie A. Conosco Gasperini perché lo scorso anno mi piaceva molto il calcio della sua squadra: era bello da vedere. So che mi aiuterà e che potrò imparare molto da lui”.
“Il dribbling è la mia qualità più grande”
Sulle sue caratteristiche tecniche, l’ex Granada è stato chiaro: “Da sempre mi piace dribblare, saltare l’uomo, il cosiddetto calcio di strada. Il dribbling è una delle mie qualità più grandi“. Una dichiarazione d’intenti che promette spettacolo per i tifosi dell’Olimpico.
La Roma ha scelto Zaragoza per aggiungere esplosività e imprevedibilità sulle fasce. Per lo spagnolo, ora inizia la sfida per conquistare il proprio spazio nel 3-4-2-1 di Gasperini e dimostrare di essere l’uomo giusto per i grandi obiettivi giallorossi.