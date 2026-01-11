Roma, volto nuovo per l’attacco: obiettivo Malen dell’Aston Villa

Dopo la pista Joshua Zirkzee sfumata in seguito alle valutazioni interne del Manchester United, la Roma ha rivolto la propria attenzione al mercato inglese, individuando in Donyell Malen il profilo per rinforzare l’attacco. L’olandese dell’Aston Villa, che può giocare sia da esterno che da punta centrale, è diventato un obiettivo concreto per il direttore sportivo Frederic Massara.

Trattativa in corso: la formula è il prestito con riscatto

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Alfredo Pedullà e Il Tempo, i primi contatti tra i giallorossi e la società di Birmingham sarebbero già avvenuti. La formula preferita dalla Roma sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato, una soluzione che permetterebbe di ammortizzare l’investimento. L’Aston Villa, che acquisì il giocatore dal Borussia Dortmund nel gennaio 2025 per circa 25 milioni di euro, avrebbe chiesto la stessa cifra per la cessione.

Le ragioni di un addio: poca Serie A e Mondiali in vista

La partenza di Malen dall’Inghilterra appare possibile. Il giocatore, infatti, nelle ultime settimane ha trovato poco spazio con l’allenatore Unai Emery, partendo titolare solo in cinque delle 21 partite di Premier League di questa stagione. Con i Mondiali all’orizzonte, il 26enne teme di perdere il posto nella nazionale olandese (49 presenze, 13 gol) e sarebbe quindi propenso a un cambiamento per giocare con maggiore continuità. Nella stagione in corso, Malen vanta 7 gol e 2 assist in 29 presenze complessive con il club inglese.

Un mercato a più fronti per la Roma

L’interesse per Malen non esclude altre operazioni. La trattativa per Giacomo Raspadori prosegue su un binario parallelo, mentre rimane viva la pista che porta a Robinio Vaz del Marsiglia. Il possibile arrivo dell’olandese rappresenterebbe inoltre una sorta di “risarcimento” dopo il flop dell’estate scorsa con un altro giocatore dell’Aston Villa, Leon Bailey, le cui prestazioni non hanno convinto.