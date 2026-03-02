Il Torino non sta certo disputando la sua miglior stagione, ma, sotto la guida di Roberto D’Aversa, la formazione granata sembra aver ritrovato quel qualcosa in più che è mancato fino ad ora nella gestione Baroni. L’esordio del tecnico ex Empoli sulla nuova panchina contro la Lazio è promosso a pieni voti, con la sua squadra che è riuscita ad imporsi e a tratti dominare i biancocelesti, i quali, però, sembrano già non avere più stimoli per quanto riguarda il campionato, concentrando tutte le energie per la gara di mercoledì contro l’Atalanta in Coppa Italia.

Uno dei leader del nuovo Torino targato D’Aversa è, come affermato dallo stesso allenatore, Nikola Vlasic: l’ex West Ham è il perno del reparto offensivo granata e la produzione offensiva della squadra passa quasi sempre dai suoi piedi. Proprio la sua centralità all’interno del gioco ha attirato l’attenzione di altri club come la Roma di Gasperini, che è alla ricerca di un profilo che agisca proprio nella zona di campo che Vlasic ricopre abitualmente.

ROMA, PARLA L’AGENTE DI VLASIC: “È CONCENTRATO SUL TORINO, MA LA SUA STAGIONE NON È PASSATA INOSSERAVATA”

A confermare l’interesse di altre squadre per il croato è stato lo stesso agente del giocatore ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ma Nikola è soprattutto concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino ad avvicinarsi verso la parte sinistra della classifica”.

Oltre a “Roma-Vlasic, l’agente: “La sua stagione non è passata inosservata”” leggi anche: