Roma, vittoria per 2-1 sul Parma e vetta riconquistata
Foto © Stefano D’Offizi
Il primo tempo: fase di studio e poca brillantezza
Allo Stadio Olimpico, la Roma parte sottotono contro il Parma. I giallorossi faticano a trovare ritmo e precisione nei primi trenta minuti. La squadra emiliana, più organizzata in avvio, cerca di sfruttare gli spazi lasciati dai padroni di casa, ma senza creare veri pericoli. La partita resta bloccata, con poche emozioni e tanto equilibrio.
La svolta nella ripresa
Nella seconda frazione la Roma cambia atteggiamento. Al 63’, su corner di Paulo Dybala, Mario Hermoso svetta di testa e sblocca il risultato. Il gol dà fiducia alla squadra di Gian Piero Gasperini, che prende in mano il gioco e chiude il match all’81’ con Artem Dovbyk, bravo a ribadire in rete dopo una mischia in area. Il Parma, generoso ma impreciso, trova solo nel finale il gol della bandiera con Alessandro Circati.
La situazione in classifica
Con questo successo, la Roma raggiunge il Napoli in vetta alla Serie A, confermandosi una delle squadre più solide e continue del campionato. Nonostante un inizio difficile, i giallorossi hanno mostrato carattere e capacità di reazione.
Analisi tattica e spunti
L’infortunio iniziale di Ferguson ha costretto Gasperini a ridisegnare l’assetto offensivo, puntando su maggiore compattezza. La Roma ha saputo sfruttare le palle inattive e la profondità dei cambi, dimostrando una maturità crescente. Il Parma, invece, ha pagato un calo di concentrazione decisivo.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo