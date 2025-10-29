Roma, vittoria per 2-1 sul Parma e vetta riconquistata

Stefano D'Offizi · Pubblicato il 29 Ottobre 2025 · Aggiornato il 30 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il primo tempo: fase di studio e poca brillantezza

Allo Stadio Olimpico, la Roma parte sottotono contro il Parma. I giallorossi faticano a trovare ritmo e precisione nei primi trenta minuti. La squadra emiliana, più organizzata in avvio, cerca di sfruttare gli spazi lasciati dai padroni di casa, ma senza creare veri pericoli. La partita resta bloccata, con poche emozioni e tanto equilibrio.

La svolta nella ripresa

Nella seconda frazione la Roma cambia atteggiamento. Al 63’, su corner di Paulo Dybala, Mario Hermoso svetta di testa e sblocca il risultato. Il gol dà fiducia alla squadra di Gian Piero Gasperini, che prende in mano il gioco e chiude il match all’81’ con Artem Dovbyk, bravo a ribadire in rete dopo una mischia in area. Il Parma, generoso ma impreciso, trova solo nel finale il gol della bandiera con Alessandro Circati.

La situazione in classifica

Con questo successo, la Roma raggiunge il Napoli in vetta alla Serie A, confermandosi una delle squadre più solide e continue del campionato. Nonostante un inizio difficile, i giallorossi hanno mostrato carattere e capacità di reazione.

Analisi tattica e spunti

L’infortunio iniziale di Ferguson ha costretto Gasperini a ridisegnare l’assetto offensivo, puntando su maggiore compattezza. La Roma ha saputo sfruttare le palle inattive e la profondità dei cambi, dimostrando una maturità crescente. Il Parma, invece, ha pagato un calo di concentrazione decisivo.

