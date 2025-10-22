Roma-Viktoria Plzen, Gasperini: “Punti per la classifica; con cinque cambi, titolari quelli che vanno in campo”
Foto © Stefano D’Offizi
Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della gara casalinga della Roma contro i cechi del Viktoria Plzen, terza giornata di Europa League. Così l’allenatore giallorosso in conferenza stampa e poi su Sky Sport:
“Per Angeliño ci sono degli accertamenti, bisogna far affidamento a quello che dicono i medici, speriamo di averlo presto, per gli altri in questo momento siamo tutti disponibili. Bailey è tanto tempo fuori, importante sia guarito e ci vorrà qualche settimana per trovare la migliore condizione possibile“.
Gasperini aggiunge: “C’è bisogno di vincere per andare avanti in classifica, non è un girone facile e dobbiamo andare partita per partita i punti per alzare la classifica, è una classifica sempre molto corta, ogni partita è importante. La partita con l’Inter ci ha dato una fiducia diversa, abbiamo tirato dieci volte contro una delle migliori difese, è un bel segnale.
Dovbik-Ferguson? Il tourbillon di attaccanti è necessario in tutte le squadre d’Europa, con le cinque sostituzioni almeno un paio sono gli attaccanti, non si parla di titolari e riserve, sono titolari quelli che vanno in campo; le cose possono variare giocando ogni tre giorni, anche nell’arco della stessa partita. Sappiamo che dobbiamo essere più concreti e precisi, cerco di lavorare sulla crescita e sulla prestazione.
Dybala? Sta bene, può giocare in tutti i ruoli dell’attacco.
Il calcio italiano ha grandi difficoltà, a volte andiamo con presunzione, non conosciamo gli avversari e invece è l’occasione per vedere giocatori , ogni partita va presa con le pinze, abbiamo bisogno di continuare a giocare per mettere qualità nel nostro gioco
Żurkowski? E’ un ragazzo di ottima prospettiva, gioca già nella Nazionale polacca, ha un’abitudine che deve togliere, entrare molto in scivolata e nel campionato italiano il primo contatto è giallo, il secondo diventa pericoloso“.
SKY SPORT
“Giocare in Europa anche magari al cospetto di squadre non tra le piàù blasoante comporta dei rischi a tutti i livelli, in Europa ci sono le migliori squadre nei loro campionati. Fuori Cristante e Ndicka? Sono due giocatori che ultimamente hanno giocato praticamente tutte le partite, approfittiamo di avere tutti quanti e per loro ci sarà la possibilità di allenarsi regolarmente”.
Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali della AS Roma.
