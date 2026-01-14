Roma vicina a chiudere per Malen: prestito con riscatto a 27M

Accordo con l’Aston Villa

La Roma ha raggiunto un’intesa con l’Aston Villa per il trasferimento di Donyell Malen. Secondo quanto riportato da Il Tiempo e Voetbal International, l’attaccante olandese, inizialmente concentrato sul suo sogno di giocare in Premier League, ha accettato il trasferimento allo Stadio Olimpico. L’unico ostacolo rimane l’accordo personale, ormai a un passo dalla definizione.

Formula del trasferimento

Il trasferimento avverrà con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, subordinato alla qualificazione della Roma alle competizioni europee. L’operazione complessiva è stimata intorno ai 27 milioni di euro. La dirigenza giallorossa, guidata dal ds Massara, ha già definito i termini contrattuali con il giocatore, lasciando come ultimo step solo l’arrivo di Malen a Roma.

Gasperini spinge per il colpo

L’allenatore Gian Piero Gasperini ha espresso il suo pieno sostegno all’operazione. L’arrivo di Malen, giovane, veloce e capace di giocare sia come punta centrale sia sugli esterni, va a rafforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione e delle sfide europee, confermando la strategia della Roma di puntare su talento e versatilità.

L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, chiudendo una trattativa che rilancia le ambizioni offensive dei giallorossi per la seconda parte della stagione 2025/2026.