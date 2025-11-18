Roma, valutazioni sul rinnovo di Cristante: accordo fino al 2029?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Roma al lavoro sul futuro di Bryan Cristante

La situazione di Bryan Cristante torna centrale nelle strategie della Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso sta studiando il rinnovo del centrocampista con un possibile prolungamento fino al 2029. L’attuale accordo del trentenne scade nel 2027, ma la continuità mostrata in questi anni spinge la dirigenza a blindarlo per un periodo più lungo.

Arrivato nella capitale nel 2019, Cristante è diventato uno dei leader tecnici e caratteriali della squadra. Le sue 47 presenze con la Nazionale Italiana certificano un percorso di alto profilo. In questa stagione, in Serie A, ha già collezionato 11 presenze segnando un gol, continuando a garantire equilibrio, ordine e versatilità tattica.

Le valutazioni del club e l’interesse esterno

Il suo valore di mercato attuale, stimato in sette milioni da Transfermarkt, resta contenuto rispetto all’importanza che ricopre nel progetto giallorosso. Per questo motivo la società vuole muoversi con largo anticipo. Il rinnovo fino al 2029 permetterebbe alla Roma di allinearsi alle richieste dell’allenatore e consolidare una colonna del centrocampo.

Parallelamente, sullo sfondo rimane l’interesse della Fiorentina, che segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Tuttavia, al momento non ci sono segnali concreti di un affondo. La priorità di Cristante appare chiara: proseguire il suo percorso in giallorosso, dove si è imposto come elemento imprescindibile.

Un rinnovo strategico per la Roma

La possibile estensione contrattuale rappresenterebbe un passo chiave nella costruzione del gruppo per le prossime stagioni. Il club vuole preservare stabilità e continuità, e Cristante, per carisma e rendimento, incarna perfettamente questa idea.

