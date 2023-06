Ufficiale Tahirovic all’Ajax – Come riportato da Sky Sport, la Roma ha appena concluso un’operazione in uscita: Benjamin Tahirovic passerà agli olandesi dell’Ajax. L’accordo per la cessione è stato raggiunto per 8,5 milioni di euro + il 15% sulla futura rivendita del classe 2003 bosniaco, che aveva ben figurato negli scampoli di partita che José Mourinho gli aveva concesso negli ultimi impegni di campionato.

Ufficiale Tahirovic all’Ajax – Il classe 2003, che conta all’attivo già 3 presenze con la Nazionale Bosniaca, lascerà Trigoria per approdare nel centro sportivo più famoso e florido al mondo in quanto a valorizzazione dei giovani: i lancieri, infatti, sono noti per la qualità del loro settore giovanile e per lanciare senza paura i nuovi prospetti più interessanti anche in prima squadra, in un campionato competitivo, ma senza le pressioni delle principali leghe europee, come quello olandese: basti pensare a De Jong, De Ligt, Antony, David Neres, Schuurs (ormai perno della difesa del Torino), Mazraoui, Klaassen, Huntelaar, senza dover scomodare colossi del passato come Gullit, Rijkaard, Van Basten o l’eterno Johan Cruijff, colui che per primo diede la svolta al club con il suo calcio totale.

Ufficiale Tahirovic all’Ajax – I giallorossi perdono dunque un buon prospetto, ma comunque ci guadagnano un buon gruzzoletto con la garanzia di guadagnare qualcos’altro più avanti, con un’eventuale futura rivendita. Da vedere adesso se il giovane bosniaco, che ha già fatto intravedere buoni margini di crescita, potrà definitivamente sbocciare nella terra dei tulipani come tanti altri passati per la Johan Cruijff Arena prima di lui.

Oltre all’articolo:”Roma, ufficiale: il bosniaco Tahirovic passa all’Ajax “, leggi anche: