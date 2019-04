Serie A, Roma-Udinese: le formazioni ufficiali

Roma con la coppia d'attacco Dzeko-Schick. L'Udinese, invece, risponde con Lasagna-Okaka.

Tra poco meno di un’ora, allo stadio Olimpico, ci sarà il calcio d’inizio di Roma-Udinese. I giallorossi, dopo la vittoria contro la Sampdoria, sono alla ricerca dei tre punti per proseguire la corsa al quarto posto, anche in vista dello scontro diretto di stasera tra Milan e Lazio. I friulani, invece, proviene da una partita importantissima contro l’Empoli e ha una partita in meno rispetto alle concorrenti per la salvezza.

Ranieri sceglie il 4-4-2. Coppia d’attacco formata da Dzeko e Schick. Ad affiancare i centrali difensivi, ci sono Juan Jesus e Marcano. Florenzi parte dalla panchina.

Tudor conferma l’undici titolare visto contro l’Empoli. Al posto di Zeegelaar, c’è D’Alessandro.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Roma: Mirante; Juan Jesus, Manolas, Fazio, Marcano; Zaniolo, Cristante, De Rossi, El Shaarawy; Dzeko, Schick.

All.: Ranieri

Udinese: Musso, De Maio, Ekong, Samir, Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro, Lasagna, Okaka.

All.: Tudor