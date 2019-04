Serie A, Roma-Udinese 1-0, Tudor: “Dispiace perdere così, ma complimenti alla Roma”

La sconfitta subita in casa della Roma ha complicato la questione salvezza per l’Udinese. La squadra di Tudor, nonostante una buona prestazione, non è riuscita a trovare il gol. Tuttavia, rispetto alle altre concorrenti, i friulani hanno ancora un match da recuperare contro la Lazio. Dopo la partita, Tudor è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Ecco le sue parole:

“La Roma ha giocato bene, faccio loro i complimenti. Siamo venuti qui con i nostri mezzi, per cercare di strappare qualcosa. A volte abbiamo fatto bene, altre la Roma ci ha schiacciato. Dispiace per il gol, concesso in questo modo strano. Ma faccio i complimenti ai ragazzi e vado avanti”.

Fiducioso per la salvezza?

“Bisogna esserlo. Siamo partiti bene, ora abbiamo la Lazio e poi il Sassuolo. C’è ancora da lottare e c’è tanto in ballo, prendiamoci quanto di buono fatto oggi”.

Samir resta fermo sull’azione del gol.

“Non ho ancora parlato con lui, ma la giustificazione non c’è. Bisogna giocare e non aspettare il fischio. Bisogna migliorare anche in questo, è una questione di concentrazione, può capitare”.

Su quale difetto si deve lavorare di più.

“Mi servirebbe un mese di lavoro, ma non c’è tempo e dobbiamo adattarci. Dopo il Sassuolo ci sarà tempo, mi piacerebbe dare un po’ di intensità, a questa squadra serve. Per i miei gusti, non mi piace aspettare. Voglio aggredire, ma mi devo adattare alla squadra, per cercare di migliorarla ogni giorno”.

La classifica.

“Non mi piace guardarla, mi concentro su cosa posso e sui punti che siamo in grado di fare. La Spal è stata brava e anche fortunata per il calendario, ma va bene così. Guardiamo a noi stessi, cresciamo e miglioriamo: conta questo alla fine”.