Serie A, Roma-Udinese 1-0, Ranieri: “Complimenti ai ragazzi, sempre desiderosi di vincere”

E sulla pace tra Dzeko ed El Shaarawy: "Quando lotti per un obiettivo il nervosismo è a mille, ma hanno ritrovato la fiducia".

La Roma ha vinto contro l’Udinese per 1-0 grazie a un gol di Edin Dzeko. Una buona prestazione, quella dei giallorossi, che sono momentaneamente soli al quarto posto in attesa del match di stasera tra Milan e Lazio. Nel post partita, mister Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per rispondere alle domande dallo studio e commentare la partita dei suoi. Queste le sue dichiarazioni:

Nel secondo tempo si sono viste tante cose buone.

“Abbiamo sofferto molto nel primo tempo. Nei primi minuti sono stati pericolosissimi. Non riuscivamo a fare quello che volevamo. Faccio i complimenti ai ragazzi uniti e sempre desiderosi di vincere”.

Florenzi e Pellegrini hanno cambiato la partita.

“Sicuramente, avevamo due difensori centrali. Loro hanno fatto una grande partita. Avevamo due col piede sinistro e non potevamo andare in sovrapposizione”.

Fatica sugli esterni.

“Dovevo fare così perché non sapevo quanta autonomia avesse Daniele. Pellegrini è rientrato da poco. Quando faccio una formazione iniziale devo pensare ai cambi. Sapevo che con Pellegrini la manovra sarebbe stata più fluida e avrei avuto uno schermo”.

El Shaarawy e Dzeko dalla lite all’abbraccio.

“Dovevano ritrovare fiducia e serenità. Quando devi far bene e lottare per la Champions il nervosismo sale a mille e tutti vogliono fare di più non essendo squadra. Ci stiamo riuscendo”.

Zaniolo perde spesso un tempo di gioco.

“Zaniolo è un centrocampista ma non posso farlo giocare lì. La sua posizione poi viene occupata anche da Pellegrini. Lui riesce a sopperire con le sue caratteristiche ad un ruolo non suo. Si sta sacrificando per la squadra”.

Chi teme di più tra Milan e Atalanta per la corsa Champions?

“Tutte le squadre che stanno lì lotteranno fino in fondo. Sarà un particolare a mandarne una in Champions e le altre in Europa League. Dovremo lottare fino all’ultimo”.