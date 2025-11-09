Roma-Udinese 2-0: Pellegrini e Çelik riportano i giallorossi in vetta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Roma ritrova concretezza e vetta della Serie A

La Roma torna protagonista nel campionato di Serie A con un successo netto e meritato contro l’Udinese. All’Olimpico finisce 2-0 grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini e Zeki Çelik, in una gara che ha mostrato maturità, equilibrio e carattere da parte dei giallorossi.

Pellegrini sblocca il match dal dischetto

La squadra di Gian Piero Gasperini parte forte, domina il possesso e costringe gli ospiti nella propria metà campo. Al 41’, un fallo di mano in area friulana regala il rigore ai capitolini: dal dischetto Pellegrini non sbaglia, spiazzando il portiere e firmando l’1-0 che indirizza il match.

Çelik chiude la partita nella ripresa

Nel secondo tempo, l’Udinese prova a reagire ma non riesce a creare vere occasioni. La Roma resta compatta e al 61’ trova il raddoppio con Çelik, bravo a finalizzare un’azione corale di grande qualità. Da lì in poi, gestione ordinata e pochi rischi fino al triplice fischio.

Una Roma solida e ambiziosa

Prestazione convincente dei giallorossi, che confermano solidità difensiva e spirito di squadra. Tre punti fondamentali che riportano la Roma in testa alla Serie A e alimentano le ambizioni di un gruppo sempre più consapevole della propria forza.

