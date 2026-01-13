Roma, tutto fatto per Robinio Vaz: colpo da 25 milioni

La Roma piazza un colpo importante in prospettiva e definisce l’arrivo di Robinio Vaz. L’attaccante francese classe 2007 è pronto a sbarcare in Italia nelle prossime ore dopo l’accordo raggiunto con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento a titolo definitivo.

Accordo totale tra i club

Nelle ultime ore il club giallorosso ha trovato l’intesa finale con i francesi sulla base di 25 milioni di euro, bonus compresi. Una trattativa che in precedenza era stata impostata su un prestito con obbligo di riscatto, ma che si è poi trasformata in un’operazione immediata, segnale della forte convinzione della Roma sul valore del giocatore.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Chi è Robinio Vaz

Cresciuto nel settore giovanile del Sochaux, Robinio Vaz si è messo in mostra in questa stagione con numeri interessanti: quattro gol e due assist, prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei. Profilo rapido, tecnico e con ampi margini di crescita, rappresenta un investimento mirato sul futuro.

Visite mediche e contratto

Vaz è atteso a Roma nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso per quattro anni e mezzo. Un passaggio formale prima dell’annuncio ufficiale.

Strategia chiara

L’operazione conferma la linea della Roma sul mercato: investire su giovani di talento capaci di crescere in Serie A e diventare risorse tecniche ed economiche. Robinio Vaz arriva con grandi aspettative e con il tempo dalla sua parte.