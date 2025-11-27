Roma, tre punti col Midtjylland: reti di El Aynaoui e El Shaarawy
Foto © Stefano D’Offizi
Primo tempo: avvio intenso e subito un gol
Roma Midtjylland – La serata dell’Olimpico si illumina dopo sette minuti, quando El Aynaoui firma l’1-0 sfruttando un assist preciso di Celik. La Roma parte forte e controlla il ritmo, mentre il Midtjylland prova a reagire con Denil Castillo, che al dodicesimo entra in area e conclude fuori di poco. La squadra di Gasperini perde però un giocatore importante: al ventottesimo Manu Koné è costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia, sostituito da Bryan Cristante. Una nota stonata in un primo tempo gestito con personalità dai giallorossi.
Ripresa: Roma vicina al raddoppio
Il secondo tempo ricalca l’andamento del primo. Al quarantanovesimo Matías Soulé sfiora il raddoppio con un tiro dal limite che termina a lato di un soffio. Poco dopo ci prova Paulo Dybala, ma il portiere danese respinge. La pressione giallorossa cresce e trova il premio all’ottantatreesimo, quando Stephan El Shaarawy, appena entrato, anticipa tutti in area e firma il 2-0.
Finale teso ma Roma solida
Il Midtjylland non si arrende e accorcia all’ottantanovesimo con Paulinho, rendendo incandescente il finale. Gli ospiti tentano l’assalto, ma la retroguardia della Roma tiene e protegge un successo prezioso. Con questo 2-1, i giallorossi confermano il momento positivo e si avvicinano con fiducia al prossimo impegno.
