Roma travolgente: 3-0 alla Cremonese all’Olimpico
La Roma risolve nella ripresa una gara bloccata e supera 3-0 la Cremonese nella 26ª giornata di Serie A. All’Olimpico decidono i calci d’angolo, vera arma in più della squadra di Gian Piero Gasperini. Protagonista assoluto Bryan Cristante, autore di un gol e di un assist.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Primo tempo senza sbocchi
Nel prepartita si ferma Hermoso per un problema muscolare, dentro Ghilardi dal primo minuto. Confermati Pellegrini e Zaragoza alle spalle di Malen. Nella Cremonese spazio a Sanabria in attacco.
La Roma tiene il pallino, ma fatica a trovare varchi. Al 25’ brivido su un quasi autogol di Luperto. Poi la traversa di Mancini e la rovesciata di Pellegrini respinta dalla difesa ospite. Si va al riposo sullo 0-0.
Cristante sblocca, N’Dicka chiude
Nella ripresa Gasperini passa alla difesa a quattro inserendo El Aynaoui. La svolta arriva al 59’: corner di Pellegrini, stacco vincente di Cristante. La rete libera mentalmente i giallorossi.
Al 77’ ancora da angolo nasce il raddoppio: tocco di tacco di Cristante, zampata di N’Dicka, al primo gol in Serie A. La Cremonese prova a reagire con Vardy, ma Svilar è decisivo; nel finale Pisilli firma il 3-0 per la Roma.
La compagine guidata da Gasperini controlla e chiude i conti. Tre punti pesanti nella corsa Champions, costruiti con pazienza e qualità sulle palle inattive.