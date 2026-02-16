 Salta al contenuto
Roma, Totti può tornare: “È vero, stiamo parlando di alcuni dettagli”

Samuele Zarlenga
2 min
Francesco Totti

Il legame fra Francesco Totti e la Roma è indissolubile e, nonostante un periodo di allontanamento della società che dura da ormai sette anni, il “Pupone” non ha mai nascosto la volontà di voler tornare a rappresentare la squadra del suo cuore. A lanciare l’indiscrezione di un possibile ritorno in società è stato Claudio Ranieri qualche giorno fa, affermando apertamente che i Friedkin siano interessati a dare un ruolo da dirigente al classe ’76. Nella giornata di oggi, Totti ha confermato pienamente le parole del tecnico giallorosso della passata stagione all’evento di Betsson Sport Club.

ROMA, TOTTI CONFERMA LE POSSIBILITÀ DI TORNARE: “STIAMO PARLANDO E VALUTANDO”

Queste le parole dell’ex numero 10: “Io e la Roma stiamo parlando e stiamo valutando. Vediamo cosa si potrà fare, ma non dico niente di più”. Poi ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “In questo momento sono un tifoso. Roma è casa mia anche se non ci sono, felice per il percorso della squadra. Ci sono state un po’ di voci in questo periodo, stiamo parlando su alcuni dettagli e stiamo decidendo su quale possa essere la situazione migliore per tutti. Ne stiamo parlando, presto o tardi non lo so. Io vicino a Gasperini? Ci sono stato a cena fuori con Gasperini, abbiamo parlato non solo di calcio”.

Le possibilità di vedere Francesco Totti scrivere una nuova pagina d’amore con la sua Roma aumentano sempre di più e i tifosi giallorossi non vedono l’ora di rivedere il proprio capitano all’interno della società.

