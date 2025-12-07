Roma, Thiago Pinto: “È stato fatto tanto con pochi soldi”
Thiago Pinto, l’ex direttore sportivo della roma ora in forza al Bournemouth, è tornato a riflettere sulla sua esperienza nella Capitale. In una recente intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, il dirigente portoghese ha ripercorso il suo ciclo in giallorosso. Gli argomenti principali toccati da Pinto hanno riguardato i risultati sportivi raggiunti e, soprattutto, i calciatori che ha portato a Roma durante la sua gestione. Di seguito le sue parole.
ROMA, THIAGO PINTO: “A CHI NON PIACCIO RICORDERÀ VINA, SANCHES E SHOMURODOV, MA QUALCOSA DI BUONO È STATO FATTO”
GLI ACQUISTI – “Quelli a cui non piaccio tireranno sempre fuori i nomi di Vina, di Renato Sanches e di Shomurodov. Non ci sono problemi, ma qualcosa di buono è stato fatto: Svilar e N’Dicka arrivati a zero, e Celik per 7 milioni: considerando la situazione economica, con tutte le limitazioni, penso che siamo riusciti a fare tanto con poco“.
GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI – “In tre anni abbiamo fatto una finale e una semifinale di europa league, oltre ad aver vinto una Conference. Non abbastanza: tutti volevano la qualificazione in Champions, ma almeno qualcosa l’abbiamo portato a casa”.
I GIOVANI – “Ciò che abbiamo fatto è stato straordinario. Faccio qualche nome: Zalewski, Bove, Calafiori e Pisilli. Ma anche Marin, oggi terzo al Psg. Non dimentichiamo, poi, il ruolo di Mourinho, che ha dato spazio a questi ragazzi”.
