Roma, Svilar: “Mai pensato di andare via. De Rossi…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 13 Ottobre 2025

ROMA SVILAR – Mile Svilar, numero 1 della Roma, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de la Repubblica.

Così il portiere serbo: “Quando sono arrivato, non mi aspettavo di giocare. Sapevo che sarei stato il secondo. Ma rivivere una situazione del genere, anche con gerarchie chiare, è stato duro. Dopo l’esordio di San Siro con Mourinho, De Rossi alla prima partita rimette Rui Patricio titolare. Ma qualche ora prima della partita mi chiama. Stiamo cinque minuti al telefono: ‘Metto Rui perché è più esperto, ma arriverà presto il tuo momento’. In questi casi non ti aspetti mai che accada subito, invece ha mantenuto la parola. Nessun allenatore mi ha mai spiegato perché non giocassi prima. Neanche Mourinho, Magari il preparatore dei portieri, ma il mister mai. Poi è arrivato Daniele“.

ROMA SVILAR – Prosegue: “Gasperini? Chiede la massima concentrazione. Lui è abbastanza… non dico furbo, ma uno che sa come gestire la partita. Se stiamo vincendo, lui alza la soglia dell’attenzione. Sempre. Tiene di più agli allenamenti tra tutti quelli che ho avuto fino adesso. Poi la parte tattica… legge il gioco come pochi. Io non corro come gli altri… Ma quando vedo i miei compagni capisco che non deve essere facile“.

Poi: “Il rinnovo? Nelle trattative ci sono momenti difficili. Momenti in cui si dice qualcosa che non si pensa, da entrambe le parti. Però no, non ho mai pensato di lasciare la Roma“.

