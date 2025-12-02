Roma su Zirkzee: offerta da 40 milioni per convincere lo United
Roma all’assalto di Zirkzee
La Roma ha scelto la sua priorità per il mercato di gennaio: Joshua Zirkzee. L’attaccante del Manchester United è considerato il profilo ideale per alzare la qualità offensiva e dare nuove soluzioni a centro dell’area. Secondo quanto riportato dal Mirror, il club giallorosso sta preparando un’offerta da 36 milioni di sterline, pari a circa 40 milioni di euro.
Il piano della società prevede due strade. La prima è un acquisto immediato, la seconda un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Una formula che permetterebbe di gestire l’impatto economico e garantire margini in chiave sostenibilità. In Inghilterra Zirkzee percepisce uno stipendio da 6.5 milioni annui, cifra impegnativa ma ritenuta gestibile dalla dirigenza capitolina.
Situazione allo United e concorrenza italiana
Il clima attorno allo spogliatoio dello United pesa nelle scelte dei giocatori. Sia Zirkzee sia Kobbie Mainoo sono insoddisfatti della gestione tecnica di Ruben Amorim e valutano apertamente un trasferimento a gennaio per trovare continuità in vista del Mondiale 2026.
La Roma resta la destinazione preferita di Zirkzee, mentre su Mainoo si è mosso il Napoli, convinto di poter chiudere l’operazione in prestito.
La richiesta resta elevata, ma a Trigoria cresce la fiducia. La partita è aperta, e gennaio può diventare il mese decisivo.
