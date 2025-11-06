Roma su Zirkzee: obiettivo concreto di gennaio per l’attacco

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

Roma su Zirkzee: la priorità per rinforzare l’attacco

Joshua Zirkzee è diventato il nome più discusso a Trigoria: la Roma, decisa a rinforzare il reparto offensivo nel mercato di gennaio, ha messo nel mirino l’attaccante olandese del Manchester United, reduce da un periodo complicato all’Old Trafford. Con appena cinque presenze, tutte da subentrato, la partenza dell’ex Bologna appare inevitabile.

La Roma cerca il gol: Zirkzee nel piano di Gasperini

Nonostante un rendimento competitivo in Serie A, la Roma fatica in zona gol. Gian Piero Gasperini ha dato identità e spirito alla squadra, ma la scarsa incisività degli attaccanti Artem Dovbyk e Evan Ferguson è un problema. La dirigenza, con Ranieri e Massara, vede in Zirkzee il profilo giusto per concretizzare le occasioni create. L’esperienza positiva in Italia e la familiarità con il campionato lo rendono un candidato ideale.

Il difficile presente di Zirkzee al Manchester United

Allo United, Zirkzee non ha trovato spazio. Le poche opportunità e la mancanza di fiducia hanno limitato il suo impatto. L’attaccante, desideroso di continuità, è pronto a cambiare aria. La Roma valuta un prestito con diritto di riscatto, una formula che garantirebbe equilibrio economico e tecnico.

Ritorno in Serie A: un’occasione per tutti

Tornare in Serie A rappresenterebbe per Zirkzee un passo logico. In Italia ha mostrato tecnica, mobilità e capacità di dialogo con i compagni. Alla Roma, potrebbe ritrovare fiducia e minutaggio, diventando un’alternativa preziosa agli attaccanti già presenti in rosa.

Una scommessa sul futuro immediato

Per la Roma, puntare su Zirkzee significherebbe investire su talento e potenziale. L’accordo porterebbe vantaggi a tutte le parti: lo United si libererebbe di un esubero, i giallorossi rinforzerebbero l’attacco e il giocatore rilancerebbe la propria carriera. I prossimi giorni diranno se la trattativa decollerà, ma una cosa è chiara: Joshua Zirkzee è il primo obiettivo della Roma per gennaio.

