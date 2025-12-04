Roma su Yuri Alberto, possibile affondo tra prestito e trasferimento

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Dicembre 2025

La Roma punta su Yuri Alberto

La Roma ha messo nel mirino Yuri Alberto, attaccante brasiliano del Corinthians, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Frederic Massara segue da vicino la situazione e ha già incontrato gli agenti del giocatore a fine novembre, riscontrando un interesse reciproco.

Trattative e ostacoli finanziari

L’incontro tra le parti ha lasciato margini di ottimismo, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico. In Brasile si valuta che l’ostacolo principale, legato al costo del trasferimento, potrebbe essere superato grazie alla flessibilità del Corinthians, disposto a valutare sia un prestito oneroso sia un trasferimento definitivo a determinate condizioni.

Condizioni e strategia della Roma

La Roma cerca di legare l’arrivo di Yuri Alberto al raggiungimento del quarto posto in classifica, condizione che potrebbe influenzare la sostenibilità dell’operazione. L’intento è assicurarsi un rinforzo capace di incidere subito in Serie A, senza compromettere l’equilibrio economico della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Prospettive per gennaio

Il dossier Yuri Alberto è destinato a restare caldo nelle prossime settimane. La Roma valuta con attenzione tempi e modalità del possibile affondo, consapevole che l’operazione potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nella costruzione della rosa per la seconda parte della stagione.

