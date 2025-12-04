Roma su Yuri Alberto, possibile affondo tra prestito e trasferimento
La Roma punta su Yuri Alberto
La Roma ha messo nel mirino Yuri Alberto, attaccante brasiliano del Corinthians, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Frederic Massara segue da vicino la situazione e ha già incontrato gli agenti del giocatore a fine novembre, riscontrando un interesse reciproco.
Trattative e ostacoli finanziari
L’incontro tra le parti ha lasciato margini di ottimismo, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico. In Brasile si valuta che l’ostacolo principale, legato al costo del trasferimento, potrebbe essere superato grazie alla flessibilità del Corinthians, disposto a valutare sia un prestito oneroso sia un trasferimento definitivo a determinate condizioni.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Condizioni e strategia della Roma
La Roma cerca di legare l’arrivo di Yuri Alberto al raggiungimento del quarto posto in classifica, condizione che potrebbe influenzare la sostenibilità dell’operazione. L’intento è assicurarsi un rinforzo capace di incidere subito in Serie A, senza compromettere l’equilibrio economico della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.
Prospettive per gennaio
Il dossier Yuri Alberto è destinato a restare caldo nelle prossime settimane. La Roma valuta con attenzione tempi e modalità del possibile affondo, consapevole che l’operazione potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nella costruzione della rosa per la seconda parte della stagione.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League