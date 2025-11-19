Roma su Yuri Alberto, contatti in corso e scenario in evoluzione
L’agente Cury a Roma
Il recente viaggio di André Cury nella capitale ha acceso nuovamente l’attenzione attorno a Yuri Alberto: secondo ESPN, la visita non aveva come unico obiettivo l’attaccante del Corinthians, ma ha comunque riaperto un dialogo che la Roma segue con interesse in vista della prossima finestra di mercato. Il club giallorosso dovrà intervenire nel reparto offensivo e sta valutando diverse soluzioni. Tra queste, il profilo del brasiliano resta una pista credibile.
Il precedente tentativo della Roma
Nei mesi scorsi la Roma aveva già manifestato il proprio gradimento al Corinthians, presentando un’offerta da 27 milioni di euro. La trattativa si era poi arenata per questioni economiche e strategiche, compresi i diritti del giocatore, detenuti al 50% dal club brasiliano, e un debito ancora aperto tra la società paulista e Cury. Questo intreccio rende l’operazione complessa, ma non la esclude dal tavolo delle possibilità.
La visione di Neto e lo scenario attuale
Le parole di Neto, ex bandiera del Corinthians, hanno alimentato le speculazioni. Secondo le informazioni in suo possesso, Yuri Alberto non resterà in Brasile nella prossima stagione e si avvicinerà proprio alla Roma. La valutazione potrebbe superare i 30 milioni di euro e avvicinarsi ai 40, segno di un interesse concreto ma ancora in fase embrionale. Le parti sono in contatto. La situazione resta fluida, ma il nome di Yuri Alberto continua a orbitare con forza attorno al futuro dell’attacco giallorosso.
