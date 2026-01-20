Roma su Schjelderup, ma è lontana. Parma e Sauer in ballo

Il mercato della Roma non si ferma dopo gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen. Il club capitolino intende effettuare un ulteriore investimento per il reparto offensivo e il nome dell’ala norvegese Andreas Schjelderup è stato proposto più volte a Trigoria. Tuttavia, l’operazione appare complessa e lontana dalla conclusione.

Il nodo Schjelderup: Europa e concorrenza

Il ventunenne del Benfica, valutato tra i 14 e i 18 milioni di euro, cerca minutaggio per i Mondiali. Tuttavia, come riportato da Fabrizio Romano, il giocatore privilegia club che gli garantiscano le competizioni europee, una condizione che al momento esclude il Parma, pur in trattativa avanzata per un prestito. La Roma, che ha registrato interesse, non ha ancora preso una decisione. A complicare il quadro, il valore del calciatore è calato dopo una recente condanna legale in Danimarca.

L’alternativa Sauer e i costi proibitivi

Parallelamente, la Roma ha valutato Leo Sauer, talentuoso esterno slovacco del Feyenoord. L’operazione sembra però impraticabile a gennaio: il giocatore ha un contratto fino al 2028, il club olandese ha avviato trattative per il rinnovo e la sua valutazione supera i 15 milioni di euro. L’agente del giocatore ha inoltre smentito trattative calde con la Roma.

Scadenze e scenario di mercato

Il Benfica, aperto a cedere Schjelderup in prestito, vuole prima assicurarsi un sostituto. La partita di Champions League tra Juventus e Benfica offrirà un’ultima prova per le squadre italiane. Con il West Ham in trattativa e il tempo a disposizione che scorre, la finestra per un colpo della Roma su questo fronte si sta rapidamente chiudendo.