Roma su Raspadori: sprint giallorosso, nodo formula con l’Atletico

Roma, doppio binario in attacco

La Roma spinge sull’acceleratore per rinforzare il reparto offensivo e, mentre prosegue il lavoro su Joshua Zirkzee, prende corpo anche la pista che porta a Giacomo Raspadori. L’attaccante, passato da Napoli e Sassuolo, è oggi ai margini del progetto di Diego Simeone all’Atletico Madrid e guarda con interesse a un ritorno in Serie A.

La situazione all’Atletico Madrid

Nonostante il gol segnato in Copa del Rey contro l’Atletico Baleares, Raspadori fatica a trovare continuità con i Colchoneros. L’ultima presenza da titolare in Liga risale a fine settembre, un dato che fotografa bene le difficoltà di inserimento nell’undici tipo di Simeone. Da qui la disponibilità del giocatore a cambiare aria già nella finestra invernale.

Formula e nodi da sciogliere

Il confronto tra Roma e Atletico Madrid ruota attorno alla formula. I giallorossi puntano a un prestito con diritto di riscatto, mantenendo margine di manovra in vista dell’estate. Il club spagnolo, invece, spinge per un obbligo che scatterebbe solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. È questo il punto chiave della trattativa.

Scenari e tempistiche

Negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati e la sensazione è che la pista sia concreta. Raspadori rappresenta un profilo diverso rispetto a Zirkzee, più mobile e duttile, capace di muoversi tra le linee. La Roma valuta e prepara l’affondo, consapevole che l’attacco passerà anche da scelte mirate e sostenibili.