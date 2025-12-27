Roma su Raspadori: l’Atletico Madrid fissa il prezzo per gennaio

La Roma prepara le mosse per il mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: rinforzare il reparto offensivo per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini. Accanto alla trattativa ormai avanzata per Joshua Zirkzee, il club giallorosso cerca un profilo capace di agire da seconda punta nel 3-4-2-1. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Giacomo Raspadori.

Raspadori, stagione complicata all’Atletico

Arrivato all’Atletico Madrid dal Napoli la scorsa estate, Raspadori non ha trovato continuità. In stagione, tra campionato e coppe, ha collezionato 14 presenze per 406 minuti complessivi, restando ai margini delle rotazioni di Diego Pablo Simeone. Numeri ridotti, ma non privi di segnali: nelle quattro gare da titolare sono arrivati due gol, indizio di un rendimento comunque affidabile.

Il ruolo pensato da Gasperini

Nel sistema di Gasperini, Raspadori sarebbe una seconda punta naturale, chiamata a muoversi tra le linee al fianco di Matias Soulé, alle spalle del centravanti. Un ruolo più centrale rispetto a quello attuale, aspetto che il calciatore valuta con attenzione in una stagione che pesa anche in ottica Mondiale.

La posizione dell’Atletico Madrid

La linea dell’Atletico Madrid è netta. Per lasciar partire Raspadori, serve rientrare dall’investimento: 22 milioni più bonus versati al Napoli. La proposta della Roma, un prestito oneroso con diritto, non convince. I colchoneros chiedono un obbligo di riscatto o un acquisto immediato.

Le parole di Alemany

A chiarire lo scenario è stato Mateu Alemany, direttore sportivo dell’Atletico Madrid: “Sappiamo cosa può darci. Non c’è fretta”. Tradotto: la palla passa ora alla Roma.