Roma su Raspadori: Gasperini spinge, Atletico apre al prestito

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Dicembre 2025 · Aggiornato il 15 Dicembre 2025

La Roma guarda avanti e pensa a Raspadori

La Roma pianifica il prossimo passo sul mercato per aumentare il potenziale offensivo: il nome sul tavolo è quello di Giacomo Raspadori, profilo che Gian Piero Gasperini conosce bene e segue da tempo. L’allenatore giallorosso ritiene l’attaccante italiano perfettamente compatibile con il suo sistema di gioco, fatto di mobilità, tecnica e letture tra le linee.

Perché Gasperini lo considera ideale

Nel progetto tecnico della Roma, la priorità è inserire un giocatore capace di interpretare più ruoli offensivi. Raspadori risponde in modo naturale a questa esigenza: può agire da ala, da trequartista o da seconda punta, garantendo imprevedibilità e continuità di rendimento. Qualità che Gasperini considera centrali per alzare il livello del reparto offensivo nella stagione in corso.

La posizione dell’Atlético Madrid

L’Atlético Madrid, che ha investito circa 22 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore, non intende fare sconti sul valore dell’operazione. Tuttavia, il club spagnolo si è mostrato disponibile a valutare una soluzione temporanea, purché l’accordo consenta di tutelare l’investimento effettuato.

Formula e prospettive di mercato

La Roma spinge per un prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una formula che permetterebbe al club giallorosso di contenere i costi e al tempo stesso di testare l’impatto di Raspadori nel nuovo contesto tattico. La trattativa è ancora in fase esplorativa, ma l’interesse è concreto e destinato a crescere nelle prossime settimane.