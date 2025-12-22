Roma su Raspadori: contatti intensificati, ore decisive con l’Atletico

Contatti serrati, la Roma accelera

La Roma spinge sull’acceleratore per riportare Giacomo Raspadori in Serie A. Le ultime ore hanno segnato un passo deciso in avanti. I contatti con l’entourage dell’attaccante si sono intensificati e il gradimento del giocatore è già arrivato. Ora resta il nodo più delicato, quello legato all’intesa con l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino.

La posizione dell’Atletico Madrid

I colchoneros non fanno sconti. Raspadori è stato acquistato solo pochi mesi fa per una cifra superiore ai 25 milioni di euro. La dirigenza spagnola non intende svalutare l’investimento. La Roma, attraverso il direttore sportivo Frederic Massara, lavora a una formula sostenibile, valutando prestito oneroso con obbligo o riscatto condizionato. Le prossime 48 ore vengono considerate decisive per capire se l’operazione può entrare nella fase conclusiva.

Il ruolo nella Roma di Gasperini

Ecco il punto. Raspadori cerca continuità e centralità tecnica, elementi che a Madrid non ha trovato. Nella Roma guidata da Gian Piero Gasperini avrebbe un ruolo diverso rispetto al passato, ma finalmente spazio e responsabilità. La sua duttilità offensiva si sposerebbe con un sistema che valorizza attaccanti mobili e intelligenti.

Un ritorno che pesa

Non è un dettaglio. Nella scorsa stagione Raspadori fu decisivo tra febbraio e maggio, risultando uno degli uomini chiave dello Scudetto vinto dal Napoli con Antonio Conte. Ora può aprirsi un nuovo capitolo. La Roma ci crede. E il tempo stringe.