Roma su Raspadori, contatti avviati con l’Atletico Madrid
Roma decisa su Raspadori
La Roma ha intensificato i contatti per portare Giacomo Raspadori nella capitale già a gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società giallorossa e Gian Piero Gasperini considerano l’attaccante una priorità per rafforzare il reparto offensivo nella seconda parte di stagione.
Le interlocuzioni con l’entourage del giocatore sono costanti, e il venticinquenne avrebbe manifestato un’iniziale apertura al trasferimento.
Il nodo Atletico Madrid
L’attaccante italiano si è trasferito dall’Napoli all’Atletico Madrid la scorsa estate, ma il suo impiego nella Liga è stato finora limitato: nove presenze e un assist.
Resta da capire la posizione della dirigenza spagnola, che lo ha sotto contratto fino al 2030 e non ha ancora espresso una decisione definitiva sulla possibilità di una cessione anticipata dopo soli sei mesi.
Un profilo ideale per Gasperini
Con 45 presenze e 11 gol in Nazionale, Raspadori rappresenta un profilo già formato ma con margini di crescita. La sua duttilità piace molto a Gasperini, che intravede in lui un giocatore capace di integrarsi rapidamente nel sistema tattico giallorosso.
Il valore di mercato, indicato da Transfermarkt in 25 milioni di euro, rende l’operazione impegnativa ma non impossibile.
I prossimi passi
La Roma attende ora la risposta dell’Atletico Madrid, consapevole che l’apertura del giocatore potrebbe accelerare i tempi. Gennaio si avvicina e il club vuole farsi trovare pronto.
