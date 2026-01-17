Roma su Noa Lang: contatti col Napoli e ipotesi prestito o scambio

Un asse caldo tra Roma e Napoli

Il nome di Noa Lang torna centrale nel mercato invernale. Secondo il Corriere dello Sport, la Roma ha avviato i contatti con il Napoli per l’esterno offensivo olandese, profilo ritenuto ideale per alzare qualità e imprevedibilità sulle corsie. Il club azzurro, però, ha fissato una linea chiara: apertura solo a una cessione a titolo definitivo da 27 milioni di euro, bonus esclusi.

La posizione del Napoli

Arrivato dal PSV Eindhoven la scorsa estate per 27 milioni più 3 di bonus, Lang è legato al Napoli fino a giugno 2030. L’obiettivo della dirigenza è recuperare l’investimento iniziale, evitando formule che dilazionino l’incasso. In Serie A l’esterno ha collezionato 17 presenze con un gol e due assist, numeri che non raccontano fino in fondo il suo impatto, spesso legato alla capacità di creare superiorità.

Le mosse della Roma

La Roma non dispone al momento di liquidità per un’operazione cash. Ecco perché prende quota l’idea di un prestito o di uno scambio tecnico. Sul tavolo resta il nome di Evan Ferguson come possibile contropartita, anche se la fattibilità va ancora verificata. I rappresentanti di Lang sono molto attivi e la prossima settimana viene indicata come decisiva.

La concorrenza estera

Attenzione anche alla pista internazionale. Galatasaray e Bournemouth hanno manifestato interesse, pronti a inserirsi se la trattativa italiana rallentasse. La Roma osserva, valuta e prepara la mossa. Il dossier Noa Lang è aperto, e il tempo ora conta davvero.