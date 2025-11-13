Roma su Mika Godts: Gasperini spinge per l’ala dell’Ajax

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Novembre 2025 · Aggiornato il 13 Novembre 2025

Roma, occhi puntati su Mika Godts

Secondo quanto riportato da Voetbalnieuws.be, la Roma sta monitorando con grande interesse Mika Godts, giovane talento belga dell’Ajax, tra i pochi a distinguersi in una stagione complicata per il club olandese. Le prestazioni dell’esterno classe 2005 hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma i giallorossi sarebbero pronti a muoversi concretamente già nella finestra di mercato invernale.

Gasperini spinge per il talento belga

Come riportato da Leggo, il tecnico Gian Piero Gasperini, arrivato alla Roma la scorsa estate dopo l’esperienza all’Atalanta, avrebbe espresso il suo pieno gradimento per Godts. Il belga, rapido, creativo e con ampi margini di crescita, si adatterebbe perfettamente al sistema di gioco dell’allenatore piemontese, che predilige esterni dinamici e capaci di saltare l’uomo.

Le richieste dell’Ajax e le prospettive di mercato

L’Ajax non intende però svendere il suo gioiello. Il contratto di Mika Godts è valido fino al 2029, e il club olandese chiede una cifra elevata per aprire alla cessione. La Roma, co-capolista in Serie A, valuterà se investire già a gennaio, soprattutto se la squadra resterà in corsa per il titolo.

La trattativa non sarà semplice, ma la volontà di Gasperini e la crescita costante di Godts potrebbero rendere l’operazione una delle più interessanti del prossimo mercato.

