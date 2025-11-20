Roma su Mathys Tel: dialoghi avviati, il Tottenham apre al prestito
Roma decisa su Mathys Tel per rinforzare l’attacco
La Roma sta accelerando in vista del mercato invernale e ha messo in cima alla lista degli obiettivi Mathys Tel, giovane attaccante del Tottenham. La dirigenza giallorossa vuole regalare a Gasperini un profilo dinamico, rapido e capace di ampliare le soluzioni offensive in una fase cruciale della stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, i primi contatti tra i club sono già avviati.
Le condizioni del Tottenham e lo scenario del prestito
Il Tottenham non intende valutare una cessione a titolo definitivo. Gli Spurs, però, sono disponibili a prendere in considerazione un prestito fino a giugno, opzione che permetterebbe al club inglese di monitorare da vicino la crescita del giocatore. L’eventuale via libera dipenderà soprattutto dagli arrivi programmati per gennaio e dallo stato complessivo della squadra di Frank.
Strategia della Roma e prossimi passi della trattativa
La Roma resta fiduciosa. Il profilo di Tel è considerato ideale per completare il reparto offensivo grazie alla sua duttilità. I dirigenti giallorossi sono pronti a intensificare i dialoghi nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione già nei primi giorni di mercato.
La sensazione è che il margine per un accordo ci sia. La Roma vede in Mathys Tel un’opportunità concreta per innalzare il livello dell’attacco nella seconda parte della stagione.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League