Roma su Mathys Tel: dialoghi avviati, il Tottenham apre al prestito

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Roma decisa su Mathys Tel per rinforzare l’attacco

La Roma sta accelerando in vista del mercato invernale e ha messo in cima alla lista degli obiettivi Mathys Tel, giovane attaccante del Tottenham. La dirigenza giallorossa vuole regalare a Gasperini un profilo dinamico, rapido e capace di ampliare le soluzioni offensive in una fase cruciale della stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, i primi contatti tra i club sono già avviati.

Le condizioni del Tottenham e lo scenario del prestito

Il Tottenham non intende valutare una cessione a titolo definitivo. Gli Spurs, però, sono disponibili a prendere in considerazione un prestito fino a giugno, opzione che permetterebbe al club inglese di monitorare da vicino la crescita del giocatore. L’eventuale via libera dipenderà soprattutto dagli arrivi programmati per gennaio e dallo stato complessivo della squadra di Frank.

Strategia della Roma e prossimi passi della trattativa

La Roma resta fiduciosa. Il profilo di Tel è considerato ideale per completare il reparto offensivo grazie alla sua duttilità. I dirigenti giallorossi sono pronti a intensificare i dialoghi nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione già nei primi giorni di mercato.

La sensazione è che il margine per un accordo ci sia. La Roma vede in Mathys Tel un’opportunità concreta per innalzare il livello dell’attacco nella seconda parte della stagione.

