Roma su Franculino Djú: osservazioni in EL e primo contatto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Novembre 2025

La Roma accelera sul mercato offensivo

La Roma prepara le sue mosse per il mercato invernale con l’obiettivo di potenziare un reparto avanzato che necessita di nuove soluzioni: il direttore sportivo Massara ha individuato diversi profili utili, e tra questi spicca Franculino Djú, attaccante dell’FC Midtjylland, protagonista di un avvio di stagione che non è passato inosservato.

Franculino Djú tra gli obiettivi principali

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto in un contenuto pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Franculino Djú è uno dei nomi messi sul tavolo dalla dirigenza della Roma. L’elenco comprende anche Zirkzee del Manchester United, Arevalo del Racing Santander ed El Mala del Colonia, ma il giocatore dell’FC Midtjylland sembra oggi il profilo più caldo per caratteristiche tecniche e crescita costante.

Europa League come banco di prova decisivo

La prossima sfida di Europa League tra la Roma e il club danese offrirà alla dirigenza l’occasione ideale per osservare dal vivo Franculino Djú. La partita rappresenta un’opportunità concreta per avviare un primo contatto diretto e valutare da vicino il potenziale del giocatore in un contesto europeo competitivo.

Il suo rendimento nella stagione attuale ha catturato l’attenzione degli scout giallorossi, che lo considerano un investimento strategico per rafforzare l’attacco già dal mese di gennaio.

