Roma su Dragusin: nuovi contatti col Tottenham per il centrale

Roma, accelerata decisa sul mercato difensivo

La Roma alza il ritmo sul mercato e torna con forza su Radu Dragusin. Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha intensificato i contatti con il Tottenham per valutare la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo è chiaro: aggiungere un centrale affidabile e pronto per il campionato italiano, senza rinunciare a prospettiva e fisicità.

Dragusin, profilo conosciuto e affidabile

Radu Dragusin rappresenta un nome che a Trigoria conoscono bene. Il difensore rumeno, classe 2002, ha già maturato esperienze significative in Serie A con Genoa e Juventus, dimostrando personalità, forza nei duelli e una discreta capacità di impostazione. Elementi che lo rendono una soluzione immediatamente spendibile per il presente, ma anche un investimento in chiave futura.

Il rientro dopo l’infortunio e la concorrenza

Il centrale del Tottenham è rientrato tra i convocati a fine dicembre, dopo undici mesi di stop causati dalla rottura del crociato. Un dettaglio che impone valutazioni attente, ma che non ha raffreddato l’interesse della Roma: su Dragusin resta vigile anche la Fiorentina, ma nelle ultime ore il direttore sportivo Frederic Massara avrebbe accelerato i dialoghi con il club inglese per trovare un’intesa sulle cifre.

Strategia giallorossa e prossime mosse

La Roma lavora su più tavoli, ma la difesa è diventata una priorità concreta. L’idea è chiudere un’operazione sostenibile, senza forzature, puntando su un profilo già adattato alla Serie A. Dragusin resta una pista calda, destinata a entrare presto in una fase decisiva.