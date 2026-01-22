Roma-Stoccarda, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma torna protagonista in Europa. Questa sera, alle 21.00, i giallorossi ospitano lo Stoccarda allo Stadio Olimpico per una sfida delicata di Europa League, chiamata a dare continuità al successo ottenuto in campionato contro il Torino. Il clima è positivo, ma l’asticella si alza: di fronte c’è una squadra organizzata, intensa, abituata a giocare con ritmo.

Per Gian Piero Gasperini il match rappresenta un banco di prova significativo. L’obiettivo è consolidare il percorso europeo senza perdere equilibrio, sfruttando qualità e profondità offensiva. L’Olimpico può fare la differenza, ma servirà una prestazione lucida, soprattutto nella gestione dei momenti della gara.

Le scelte di Gasperini

Il tecnico dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Tra i pali Mile Svilar, con Gianluca Mancini, Evan N’Dicka e Ghilardi a comporre il terzetto difensivo. Sugli esterni spazio a Rensch e Wesley, mentre in mezzo agiranno Bryan Cristante e Manu Koné. Sulla trequarti la qualità di Matías Soulé e Paulo Dybala, alle spalle di Evan Ferguson.

Lo Stoccarda e il pericolo Undav

Lo Stoccarda di Sebastian Hoeness si affida al 4-2-3-1, con Deniz Undav riferimento offensivo. Squadra compatta, capace di colpire negli spazi e di mantenere intensità per novanta minuti.

Roma-Stoccarda, le probabili formazioni

Roma: Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.

Stoccarda: Nübel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstädt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Führich; Undav. All. Hoeness.

Dove vedere Roma-Stoccarda

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, visibile tramite app su smart tv, console PlayStation e Xbox, oltre ai dispositivi TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.