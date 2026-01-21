Roma-Stoccarda, Gasperini: “Importante ma metro di valutazione per chi ha giocato meno”

Serata europea anche per la Roma che domani giocherà in Europa League allo stadio Olimpico contro lo Stoccarda e Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni Sky Sport. Così l’allenatore giallorosso:

“Andiamo avanti partita per partita, cerchiamo di ottenere risultati e nel frattempo crescere l’organico che numericamente in prospettiva è in difficoltà. La società è attenta a cercare le possibilità per migliorare“.

Lo Stoccarda e poi il Milan: “Ruba un po’ i pensieri anche dei tifosi vista la posizione in campionato ma abbiamo lo Stoccarda prima, un ottima squadra e ci giochiamo la possibilità di andare direttamente agli ottavi ma dobbiamo farlo un po’ con tutta la rosa a disposizione, una opportunità per vedere anche i più giovani e la loro crescita, come Żurkowski e Ghilardi“.

La vicinanza della proprietà: “La presenza della proprietà per così tante settimane a Roma nn era mai successo, un valore aggiunto, possiamo avere risposte immediate e loro una percezione migliore. Da questo mese di gennaio usciremo più legati e convinti su come dobbiamo fare“.

Chiusura sullo Stoccarda: “Squadra forte, ulteriormente migliorata rispetto all’anno scorso, era stata una partita difficile (trasferta con l’Atalanta dello scorso anno), impegno importante ma metro di valutazione per tanti giocatori che magari hanno avuto meno spazio“.