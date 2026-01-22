Roma-Stoccarda 2-0, doppietta di Pisilli e ottavi nel mirino
La Roma compie un passo pesante verso gli ottavi di finale di Europa League superando 2-0 lo Stoccarda allo Stadio Olimpico. Protagonista assoluto Niccolò Pisilli, autore di una doppietta che premia una prestazione solida, matura e ben gestita dalla squadra di Gian Piero Gasperini.
Equilibrio iniziale e crescita giallorossa
Davanti a uno spettatore d’eccezione come Francesco Totti, l’avvio sorride agli ospiti. Lo Stoccarda parte con maggiore intraprendenza, ma Mile Svilar è attento sul tentativo di Mittelstadt. La Roma risponde affidandosi alla qualità di Matías Soulé, spesso al centro della manovra offensiva. La gara resta equilibrata, con ritmi alti ma poche occasioni nitide.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Pisilli sblocca il match
Con il passare dei minuti i giallorossi alzano il baricentro. Al 40’ arriva la svolta: Soulé trova Pisilli, che entra in area e lascia partire un destro potente e preciso, imparabile per Nubel. Nel finale di primo tempo Lorenzo Pellegrini sfiora il raddoppio, ma il portiere tedesco tiene in partita i suoi.
Ripresa di sofferenza e colpo finale
Nella ripresa lo Stoccarda spinge con decisione, creando più di un pericolo con Undav, fermato da un grande Svilar. L’ingresso di Evan Ndicka risulta decisivo in fase difensiva. Nel finale Paulo Dybala illumina la scena e serve l’assist che permette a Pisilli di chiudere i conti sotto la traversa.
Il successo proietta la Roma al sesto posto della classifica di Europa League, avvicinando concretamente l’obiettivo degli ottavi e confermando la crescita di una squadra sempre più consapevole.