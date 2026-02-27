Roma, spunta Vlasic per rinforzare l’attacco: le ultime

La Roma è ben concentrata sulla lotta Champions e sugli ottavi di finale di Europa League in un derby tutto italiano con il Bologna. I giallorossi, però, non trascurano neanche il tema mercato e vogliono arrivare alla prossima estate con dei profili chiari da regalare a mister Gasperini per affrontare al meglio la sua seconda stagione all’ombra del Colosseo. La nuova idea per rinforzare il reparto offensivo già conosce il nostro campionato e non si tratterebbe di una scommessa, ma di un profilo già pronto e affermato: si tratta di Nikola Vlasic.

ROMA, VLASIC NEL MIRINO: IL CONTRATTO COL TORO SCADE NEL 2027

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma vorrebbe inserirsi alla corsa per il trequartista croato vista soprattutto la distanza tra l’entourage del giocatore e il Torino per quanto riguarda il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027. Gian Piero Gasperini apprezza molto il giocatore e lo ritiene perfetto per il suo sistema di gioco, ideale anche per allungare le rotazioni in vista della prossima Champions League. Tuttavia, i giallorossi non hanno fretta di chiudere: l’assalto a Vlasic prenderà quota solamente in caso di addio di uno tra Pellegrini ed El Shaarawy.

