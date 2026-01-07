Roma, sprint per Raspadori: Massara vede gli agenti, Gasperini…

Gasperini in attesa, clima ancora teso

La vittoria contro il Lecce non ha cancellato le tensioni in casa Roma. Il silenzio stampa di Gian Piero Gasperini è stato un segnale chiaro, rivolto alla società. Il tecnico chiede rinforzi immediati e si aspettava risposte già a inizio gennaio. La classifica sorride, con i giallorossi quinti in Serie A a quota 36 punti insieme alla Juventus, ma il clima interno resta delicato. Per questo oggi è previsto un vertice con i Friedkin, chiamati a dare garanzie sul mercato di riparazione.

Raspadori obiettivo prioritario

Il nome in cima alla lista è quello di Giacomo Raspadori. Il direttore sportivo Frederic Massara è atteso a Milano per incontrare gli agenti dell’attaccante e provare a sbloccare la trattativa. Con l’Atlético Madrid esiste già un’intesa di massima: prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato alla qualificazione alla prossima Champions League, per un’operazione complessiva da circa 25 milioni di euro.

Il nodo formula e le richieste del giocatore

Il vero ostacolo resta la posizione di Raspadori. L’ex Napoli non chiude alla Roma, ma chiede certezze sul proprio futuro. L’attaccante vorrebbe un obbligo di riscatto svincolato dalla qualificazione in Champions League, legato a condizioni più facilmente raggiungibili. Senza garanzie, preferisce continuare a giocarsi le sue chance a Madrid.

Ore decisive per il mercato giallorosso

La sensazione è che le prossime ore possano essere decisive. Massara non vuole perdere altro tempo e sa che una risposta su Raspadori è fondamentale per ricucire il rapporto con Gasperini. La Roma accelera, ora serve l’ultimo passo.