Roma, sprint per Joaquin Seys: il terzino del Brugge nel mirino

La Roma accelera sul mercato e individua una priorità chiara: il terzino sinistro. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è Joaquin Seys, talento belga classe 2005 in forza al Club Brugge, considerato uno dei prospetti più interessanti della Jupiler Pro League.

Un profilo che convince la Roma

Dopo aver valutato Niccolò Fortini, per il quale la Fiorentina chiede circa 20 milioni di euro, la dirigenza giallorossa ha virato con decisione su Joaquin Seys. Un nome che unisce prospettiva e affidabilità immediata. La richiesta del Club Brugge si muove su cifre simili, ma il profilo del belga viene ritenuto più in linea con la strategia tecnica del club.

Numeri e crescita costante

Nell’attuale stagione della Jupiler Pro League, Joaquin Seys ha collezionato 19 presenze, con un gol e un assist, mostrando continuità e personalità. Dati che si aggiungono alle due apparizioni con la Nazionale belga, ulteriore segnale di un percorso in ascesa. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è stimato intorno ai 15 milioni di euro.

Il nodo contrattuale e la concorrenza

Il Club Brugge tratta da una posizione di forza. A settembre, Joaquin Seys ha firmato il rinnovo fino al 2029, dettaglio che rafforza il potere negoziale dei belgi. Sullo sfondo resta l’interesse del Manchester United, pronto a inserirsi. La Roma lo segue con convinzione, ma per chiudere servirà tempismo e una proposta all’altezza.