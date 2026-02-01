Roma, sprint per Bryan Zaragoza: accordo vicino, arrivo imminente

La Roma muove passi concreti sul mercato e guarda con decisione alla Liga per rinforzare le corsie offensive. Il nome caldo è quello di Bryan Zaragoza, ala spagnola classe 2001, ormai ai margini del Celta e sempre più vicina a vestire la maglia giallorossa. Dalla Galizia filtra ottimismo: l’operazione è in fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve.

La situazione con Celta e Bayern Monaco

Arrivato al Celta in prestito dal Bayern Monaco, Bryan Zaragoza non è mai riuscito a trovare continuità e spazio. L’adattamento al contesto galiziano non ha prodotto i risultati attesi. Le parti hanno avviato le procedure per la risoluzione anticipata del prestito. La Roma si è inserita con decisione, pronta a riconoscere al Celta un indennizzo da circa 3 milioni di euro per sbloccare l’uscita del giocatore.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il profilo tecnico di Zaragoza

Cresciuto nel vivaio del Granada, Bryan Zaragoza è un’ala pura, abituata al confronto diretto e al dribbling. Baricentro basso, accelerazioni improvvise e cambi di direzione rapidi ne fanno un profilo imprevedibile, capace di creare superiorità numerica e rompere gli equilibri. Qualità che la Roma cerca per dare nuove soluzioni offensive nella seconda parte di stagione.

Accordo col giocatore e ultimi dettagli

Il segnale più chiaro arriva dalle scelte recenti del Celta. Zaragoza è stato escluso dalla lista dei convocati per la gara contro il Getafe. Si tratta di un passo formale per agevolare il trasferimento. L’intesa tra la Roma e il giocatore è già stata raggiunta nella notte, con il suo pieno gradimento al progetto. Se non emergeranno ostacoli, Bryan Zaragoza è pronto a dirigersi verso la Città Eterna e ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A.

LEGGI ANCHE: