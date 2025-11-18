Roma, Soulé: “Mi trovo benissimo, vogliamo essere competitivi”

Alessandro Collu · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Roma Soulé

© foto Stefano D’Offizi

Matías Soulé è stato intervistato da Sportmediaset a cinque giorni dalla trasferta della Roma sul campo della Cremonese. Ecco le dichiarazioni principali del ventiduenne argentino.

“Mi trovo benissimo qui, sono molto felice, l’anno scorso non era iniziato bene e poi ho rimediato, sono molto felice della città, della gente, di Roma. Prima c’è la squadra, poi ognuno di noi e quello che stiamo facendo è questo, essere una famiglia e lottare per gli obiettivi che abbiamo“.

Le belle parole di Ranieri nei suoi confronti e poi Gasperini: “Un grandissimo allenatore, una mentalità molto vincente, ti trasmette subito, mi piace giocare a calcio, avere la palla, pressare in avanti e chi gioca davanti sono i primi difensori per recuperare palla, recuperarla in alto, mi trovo molto bene trequartista o esterno, ho un po’ di libertà“.

La classifica della Roma: “Dobbiamo andare passo per passo, è solo l’inizio, la stagione è molto lunga ma continuando su questa squadra possiamo ambire in alto, essere competitivi, quello che vogliamo, lavorare e migliorare, poi vediamo dove saremo. Scudetto? Stiamo tranquilli, è molto presto, tutti lo sognano“.

Le non convocazioni in Nazionale: “Tranquillo, ho la testa qua, non triste ma un po’ deluso, da piccolo uno sogna la Nazionale ma se continuo su questa strada magari arriverà il momento. Non è cambiato niente, la scelta è sempre l’Argentina“.

Su Dybala: “Magari fare la carriera come lui… sto molto bene con lui e tutta la squadra, ogni giorno che passa siamo più uniti“.

Soulé conclude: “La fiducia che ci ha dato Ranieri ci ha unito di più, dato la forza che ci serviva e poi l’arrivo di Gasperini abbiamo proseguito, è stato un grande anno solare, lotteremo per arrivare più in alto possibile; vincere qualcosa con la Roma sarebbe la ciliegina sulla torta”.

OLTRE A “ROMA, SOULÉ...”, LEGGI, AD ESEMPIO: