Roma, Soulé: “A gennaio mi volevano Bologna e Fulham, ma…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 17 Aprile 2025 · Aggiornato il 18 Aprile 2025

ROMA SOULÉ BOLOGNA FULHAM – In occasione di una intervista rilasciata a Il Romanista, Matias Soulé ha ripercorso questi suoi ultimi mesi importanti con la maglia della Roma.

Così l’attaccante argentino, a segno domenica sera in occasione del derby capitolino contro la Lazio: “A gennaio c’era il Bologna negli ultimi giorni di mercato. Non stavo giocando tanto, quindi chiesi a Ranieri che cosa dovessi fare, e che ne pensasse al riguardo. Lui mi disse: “Stai tranquillo. Ora le cose non stanno andando bene, ma avrai le tua opportunità”. Poi alla fine del mercato era arrivata un’altra offerta, dal Fulham, ma mi hanno detto di rimanere qua. Io ovviamente non volevo andare via, ma parlare con Ranieri mi ha aiutato“.

ROMA SOULÉ BOLOGNA FULHAM – Continua: “Io sono arrivato anche per Daniele De Rossi. Lui è andato via dopo solo quattro partite, e lì è stata dura, perché pensavo: “Mi ha portato Daniele, e ora che succederà?”. Ovviamente sono stato male“.

Poi: “La serata contro l’Athletic Bilbao? È stato bellissimo con tutte quelle bandiere. Alla fine, col gol di Shomurodov, è stato incredibile. Non ho mai esultato così in vita mia, almeno in questi pochi anni. Credo sia davvero simile il tifo argentino e quello di Roma. Lì sono matti, ma qua pure… Tutte le bandiere, lo stadio pieno. In tutte le partite poi: se giocassimo di lunedì a mezzanotte, lo stadio sarebbe sempre pieno“.

