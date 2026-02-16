Roma, sospiro Wesley: esami ok dopo il Napoli

Esami negativi, allarme rientrato

Buone notizie in casa Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Wesley hanno escluso lesioni o fratture alla caviglia colpita nel match di Serie A contro il Napoli. Il terzino era uscito dolorante dopo un contrasto con Amir Rrahmani, lasciando il campo vistosamente zoppicante e alimentando più di una preoccupazione.

Gli accertamenti effettuati in mattinata hanno però chiarito il quadro: forte contusione, ma nessun danno strutturale. Un sospiro di sollievo per lo staff tecnico guidato da Gian Piero Gasperini, che rischiava di perdere uno dei punti fermi della stagione.

Ti potrebbe interessare Malen leader della Roma: bonus e gerarchie cambiate AS Roma Calcio News 24/7

Lo stesso Wesley ha rassicurato tutti con un messaggio diretto: “Grazie a Dio nulla di grave. Grazie a tutti per i messaggi”. Parole semplici, che confermano la volontà di rientrare subito in gruppo.

Un pilastro della stagione giallorossa

I numeri spiegano l’importanza del brasiliano nello scacchiere della Roma. Ventuno presenze da titolare su ventitré giornate raccontano continuità e affidabilità. A questo si aggiungono tre gol e un assist in campionato, contributi che certificano la sua crescita anche in fase offensiva.

Ti potrebbe interessare Roma, per Hermoso opzione di rinnovo AS Roma Calcio News 24/7

La sua corsa sulla fascia è diventata una costante del gioco giallorosso. Spinta, equilibrio, attenzione difensiva. Ecco perché lo staff medico continuerà a monitorarlo con cautela, ma l’obiettivo è averlo a disposizione già per la sfida di domenica contro la Cremonese.

Per Gasperini, ritrovare subito Wesley significa mantenere intatte le gerarchie. E per la Roma, evitare un’assenza che avrebbe pesato molto più di quanto sembri.